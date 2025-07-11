Oyuncu Julian McMahon'ın ölüm sebebi kesinleşti
Nip/Tuck ve Fantastic Four gibi yapımlarla tanınan aktör Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm sebebi kesinleşti.
Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted ve Fantastic Four gibi yapımlarında aralarında bulunduğu birçok projede rol alan Julian McMahon, 2 Temmuz'da Florida'da vefat etti.
"EN BÜYÜK ARZUSU NEŞE VE IŞIK SAÇMAKTI"
Kelly McMahon, eşinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ve evlerinde huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok sevdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insana neşe ve ışık saçmaktı" ifadeleri yer aldı.
Julian McMahon'ın ölüm sebebi kesinleşti. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin yapılan resmi açıklamada; McMahon’un baş ve boyun kanserinin akciğere metastaz yapması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
JULIAN MCMAHON KİMDİR?
27 Temmuz 1968 tarihinde Avustralya’nın Sidney kentinde doğan Julian McMahon, kariyerine 1990'ların başında Avustralya dizisi "Home and Away" ile başladı.
1992'de "Wet and Wild Summer!" adlı filmle sinemaya adım atan ünlü isim, "Profiler" ve "Charmed" gibi dizilerde boy gösterdi.
2003-2010 yılları arasında yayınlanan "Nip/Tuck" dizisinde hayat verdiği Dr. Christian Troy rolüyle şöhreti yakalayan McMahon, bu rolle Altın Küre Ödülü adaylığı elde etti.
Sinema kariyerinde ise "Fantastic Four" ve "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" filmlerindeki Doctor Doom karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
"FBI: Most Wanted" adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu, son "The Residence" dizisinde hayranlarının karşısına çıktı.
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