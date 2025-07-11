Oyuncu Julian McMahon'ın ölüm sebebi kesinleşti

Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted ve Fantastic Four gibi yapımlarında aralarında bulunduğu birçok projede rol alan Julian McMahon, 2 Temmuz'da Florida'da vefat etti.

"EN BÜYÜK ARZUSU NEŞE VE IŞIK SAÇMAKTI"

Kelly McMahon, eşinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ve evlerinde huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok sevdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insana neşe ve ışık saçmaktı" ifadeleri yer aldı.