Oyuncu Julian McMahon'ın ölüm sebebi kesinleşti

Julian McMahon'ın ölüm sebebi kesinleşti. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin yapılan resmi açıklamada; McMahon’un baş ve boyun kanserinin akciğere metastaz yapması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

JULIAN MCMAHON KİMDİR?



27 Temmuz 1968 tarihinde Avustralya’nın Sidney kentinde doğan Julian McMahon, kariyerine 1990'ların başında Avustralya dizisi "Home and Away" ile başladı.



1992'de "Wet and Wild Summer!" adlı filmle sinemaya adım atan ünlü isim, "Profiler" ve "Charmed" gibi dizilerde boy gösterdi.



2003-2010 yılları arasında yayınlanan "Nip/Tuck" dizisinde hayat verdiği Dr. Christian Troy rolüyle şöhreti yakalayan McMahon, bu rolle Altın Küre Ödülü adaylığı elde etti.



Sinema kariyerinde ise "Fantastic Four" ve "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" filmlerindeki Doctor Doom karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.



"FBI: Most Wanted" adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu, son "The Residence" dizisinde hayranlarının karşısına çıktı.