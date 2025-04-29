Oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Cevat Kurtuluş'un kendisi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş'tan acı haber geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren usta isim hayatını kaybetti.

Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.