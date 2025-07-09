Oyuncu Michael Madsen'ın ölüm nedeni açıklandı

Quentin Tarantino filmlerindeki rolleriyle akıllarda yer eden aktör Michael Madsen geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 67 yaşında Malibu'daki evinde ölü bulunan oyuncunun ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtilmişti.

NBC News'ın haberine göre, Madsen kalp yetmezliğinden öldü. Doktoru, kalp yetmezliğinin ölüm nedeni olarak kayda geçeceğini, kalp hastalığı ve alkolizmin de katkıda bulunan faktörler olarak gösterildiğini söyledi.

Madsen'ı tedavi eden kardiyolog ölüm belgesini imzaladığı için otopsi yapılmayacak. Öte yandan, aktör uzun yıllar boyunca alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Ancak oyuncunun, ölümünden birkaç ay önce hayatında yepyeni bir sayfa açtığı ve bağımlılık tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

