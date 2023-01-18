Oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi

Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edilen Muhlis Asan, kalp krizi geçirdi. Galaya katılan Asan, Habertürk'ün haberine göre, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

KALBİ 7 DAKİKA DURDU



Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalbi 7 dakika duran Muhlis Asan, yoğun bakıma alındıktan sonra önlem amaçlı olarak uyutuldu. Asan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.