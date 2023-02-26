Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti: Ölüm haberini Orhan Aydın verdi

Oyuncu Muhlis Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü’nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin 16 Ocak’taki galasında rahatsızlandı. O anlarda kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muhlis Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Muhlis Asan hayatını kaybetti.

Asan’ın vefatını Twitter hesabından duyuran tiyatrocu Orhan Aydın, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah… Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak” ifadelerini kullandı.