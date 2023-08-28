Oyuncu Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti (Mürsel Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı?)

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Mürsel Yaylalı'dan acı haber geldi. Oyuncular Sendikası, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Yaylalı'nın vefatını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız, üyemiz Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos (bugün) ikindi vaktinde Sarıgazi Cemevi'nden kaldırılacaktır" denildi.
MÜRSEL YAYLALI KİMDİR?
1975'te amatör olarak tiyatroya başlayan Mürsel Yaylalı, 1986'dan itibaren ise profesyonel olarak tiyatro oyunculuğu yaptı. Yaylalı, Bizim Tiyatro - Zafer Diper, Tiyatro Ayna - Dilek Türker, Tiyatro Ti ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkarken; birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti.
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