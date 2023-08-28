Oyuncu Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti (Mürsel Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı?)

MÜRSEL YAYLALI KİMDİR?

1975'te amatör olarak tiyatroya başlayan Mürsel Yaylalı, 1986'dan itibaren ise profesyonel olarak tiyatro oyunculuğu yaptı. Yaylalı, Bizim Tiyatro - Zafer Diper, Tiyatro Ayna - Dilek Türker, Tiyatro Ti ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkarken; birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti.