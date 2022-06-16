Oyuncu Nursel Köse kitap çıkardı: 5. Kan

Ünlü oyuncu Nursel Köse'nin '5. Kan' adlı yeni kitabı Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Temelini kan grubuna göre beslenmeden alan eser, hazırladıkları aşıyla dünyayı hastalıklardan kurtaracağını iddia eden doktor ve ekibinin, aşının uygulama gününde yaşadıkları şoke edici bir gelişmeyle başlıyor.



Macera, gerilim ve polisiye dozu her sayfada giderek yükselen 5. Kan, kurgusuyla okurları sürükleyici bir hikayenin içine çekiyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsrail, Hindistan gibi ülkelere sürüklenen kahramanlar, bir yandan olayı çözmeye çalışırken bir yandan da peşlerindeki katillerden canlarını kurtarmanın yollarını arıyorlar.

5. Kan'da, romanın baş kahramanı doktor, bir anda mucizevi cankurtarandan katliamcıya dönüşürken ekibi de gerçekleri araştırmak, aslında ne olduğunu anlamak için zorlu bir yola koyulur.

