Oyuncu Nursel Köse kitap çıkardı: 5. Kan

Haberler 16.06.2022 - 11:27 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 11:30
Ünlü oyuncu Nursel Köse'nin '5. Kan' adlı yeni kitabı Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Temelini kan grubuna göre beslenmeden alan eser, hazırladıkları aşıyla dünyayı hastalıklardan kurtaracağını iddia eden doktor ve ekibinin, aşının uygulama gününde yaşadıkları şoke edici bir gelişmeyle başlıyor.
Macera, gerilim ve polisiye dozu her sayfada giderek yükselen 5. Kan, kurgusuyla okurları sürükleyici bir hikayenin içine çekiyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsrail, Hindistan gibi ülkelere sürüklenen kahramanlar, bir yandan olayı çözmeye çalışırken bir yandan da peşlerindeki katillerden canlarını kurtarmanın yollarını arıyorlar.
5. Kan'da, romanın baş kahramanı doktor, bir anda mucizevi cankurtarandan katliamcıya dönüşürken ekibi de gerçekleri araştırmak, aslında ne olduğunu anlamak için zorlu bir yola koyulur.
Yıllardır kan grubu diyetini kendisi de uygulayan Nursel Köse, “Eşim Ulrich Mertin’le yaptığımız seyahatlerde bir kitap yazma fikri doğdu ve yıllar içinde olgunlaşan araştırmalarımız macera ve heyecan dolu kısa hikayelere dönüştü. Kitabın ana hatları salgından önce, Avrupa’nın birçok yerini gezdiğimiz son yolculuklarımızda oluşmuştu bile,” diyerek 5. Kan'ın nasıl ortaya çıktığını kitabının önsözünde anlatıyor.