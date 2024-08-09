Oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'dan kötü haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Açıkalın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

Magazin Burada'nın haberine göre; 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.

Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

