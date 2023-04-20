Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

78 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu Rana Cabbar hayatını kaybetti. "Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmleriyle tanınan oyuncunun ölüm haberini menajerlik şirketi duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Oyuncu Metin Yıldız ise "Nurlar içinde uyu büyük usta" mesajını paylaştı.
RANA CABBAR KİMDİR?
1945 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncu oldu