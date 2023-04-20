Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

78 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu Rana Cabbar hayatını kaybetti. "Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmleriyle tanınan oyuncunun ölüm haberini menajerlik şirketi duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Metin Yıldız ise "Nurlar içinde uyu büyük usta" mesajını paylaştı.