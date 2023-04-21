Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Rana Cabbar (78) dün hayatını kaybetti. Cabbar için düzenlenecek cenaze programı belli oldu. Rana Cabbar'ın cenazesi, yarın saat 13:00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.



"Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmleriyle tanınan oyuncunun ölüm haberini menajerlik şirketi duyurmuştu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.



Oyuncu Metin Yıldız ise "Nurlar içinde uyu büyük usta" mesajını paylaştı.