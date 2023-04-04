Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti (Recep Sarı kimdir?)

RECEP SARI KİMDİR?

Oyuncu, senaryo yazarı Recep Sarı, 20 Kasım 1963 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986 yılında bitirdi. Bitirdiği yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na Stajyer Sanatçı olarak atandı. 1991 yılına kadar burada görev aldı ve aynı yıl tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu ve halen burada görev yapmaktadır.



2004 yılında Dönme Dolap adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir eser yazdı. TRT 1 ekranlarında yayınlandı. 2008 yılında da Foça’da çekilen Dalgakıran adlı aşk dizisini yazdı. TRT 1’de yayımlanan dizide İlhan Mansız ve Eliza Hope oynamıştı.