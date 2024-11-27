Oyuncu Selin Yeninci Emmy jürisinde
Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, 25 Kasım’da New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Selin Yeninci de törende jüri koltuğunda oturdu.
Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarıştı. Ödüller, 25 Kasım'da New York'ta sahiplerini buldu. Selin Yeninci, Emmy jürisinde ilk Türk kadın sanatçısı olarak tarihe geçti.
Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olan Yeninci, törende yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:
"Çok heyecanlıyım. 52. Uluslararası Emmy Ödülleri organizasyonunda takdir görülerek seçici jüri olarak burada bulunmaktan çok mutluyum." Benim mutluluğumdan fazla Türkiye adına burada olmaktan ve dünyada bir yerlerde ilerlemesi sağlanacak bütün kız çocukları için çok mutluyum. 'Her seferinde tek bir adım' diyorum."
EMMY JÜRİSİNDE BİR İLK
Emmy Jürisinde görev alan ilk Türk kadın oyuncu yapımcı Selin Yeninci kariyerine Haluk Bilginer’in yönettiği Macbeth ve Don Juan’ın Gecesi gibi eserlerde rol alarak başladı.
Ünlü oyuncu Emmy ödülleri jüri kadrosunda yer alarak taçlandırdığı kariyerinde Türkiye Gençlik Ödülleri, 53. Sinema Derneği Yazarları ve Adana Film Festivali En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödüllerinin de sahibi oldu.
Ünlü oyuncu yakında "Geleceğe Mektuplar" adlı diziside seyirciyle buluşacak.
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