Oyuncu Selin Yeninci Emmy jürisinde

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarıştı. Ödüller, 25 Kasım'da New York'ta sahiplerini buldu. Selin Yeninci, Emmy jürisinde ilk Türk kadın sanatçısı olarak tarihe geçti.



Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olan Yeninci, törende yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Çok heyecanlıyım. 52. Uluslararası Emmy Ödülleri organizasyonunda takdir görülerek seçici jüri olarak burada bulunmaktan çok mutluyum." Benim mutluluğumdan fazla Türkiye adına burada olmaktan ve dünyada bir yerlerde ilerlemesi sağlanacak bütün kız çocukları için çok mutluyum. 'Her seferinde tek bir adım' diyorum."