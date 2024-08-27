Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sevil Üstekin 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Oyuncu Sevil Üstekin’e Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz… pic.twitter.com/ZoLn5hpko4— Film-San Vakfı (@filmsanvakfi) August 27, 2024
SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?
Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulu olan LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gördü.
Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.
Üstekin, Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal ile birlikte rol aldu ve Kapıcı Seyit'in karısı Hacer'i canlandırmıştı.
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