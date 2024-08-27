Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sevil Üstekin 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Oyuncu Sevil Üstekin’e Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz… pic.twitter.com/ZoLn5hpko4

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?



Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulu olan LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gördü.

Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.