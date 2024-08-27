Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

"Mahallenin Muhtarları" dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden Sevil Üstekin hayatını kaybetti.

Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sevil Üstekin 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulu olan LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gördü. 

Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.

Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti - 1

Üstekin, Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal ile birlikte rol aldu ve Kapıcı Seyit'in karısı Hacer'i canlandırmıştı.

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