Harry Potter yıldızı Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti

Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün vefat ettiğini duyurdu. Doctor Who dizisindeki galaksiler arası karaborsacı Dorium Maldovar ve Puppy Love dizisindeki Tony Fazackerley karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca Harry Potter ve Felsefe Taşı filmindeki Şişman Keşiş rolüyle de bilinyordu.

Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry açıklamasında, “Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. ‘Dorium Maldovar’ rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım” dedi.



Barry, ayrıca Fisher-Becker’ın yeteneklerine de değinerek, “Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

