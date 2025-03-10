Harry Potter yıldızı Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti
Doctor Who dizisi ve Harry Potter film serisindeki rolleriyle tanınan Simon Fisher-Becker 63 yaşında hayatını kaybetti.
Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün vefat ettiğini duyurdu. Doctor Who dizisindeki galaksiler arası karaborsacı Dorium Maldovar ve Puppy Love dizisindeki Tony Fazackerley karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca Harry Potter ve Felsefe Taşı filmindeki Şişman Keşiş rolüyle de bilinyordu.
Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry açıklamasında, “Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. ‘Dorium Maldovar’ rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım” dedi.
Barry, ayrıca Fisher-Becker’ın yeteneklerine de değinerek, “Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Fisher-Becker'ın eşi Tony de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, “Hesabı bir süre açık tutacağım ama yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağımdan emin değilim” açıklamasında bulundu.
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