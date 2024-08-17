Oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti

TUNCAY AKÇA KİMDİR?



16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

Oyuncu, 2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır.