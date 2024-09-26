Oyuncu Tuncel Kurtiz'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti

Ezel ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Tayanç Kurtiz'in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti.

Tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz olan oyuncu, Selanik doğumlu bürokrat Hamdi Vala Kurtiz ile Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi.



İlköğrenimini babasının görevi nedeniyle 8 şehirde sürdüren Kurtiz, ortaokulu Edremit'te tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde okurken İETT'de ışık kontrolörü olarak çalıştı.



Üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gören Kurtiz, hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı.



Tuncel Kurtiz, 1958'de Haldun Dormen Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk serüvenine, Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam eden usta isim, kariyeri boyunca yüze yakın sinema filmi ile çok sayıda televizyon dizisinde oynadı.



"GÜL HASAN" FİLMİNİN SENARYOSUNU YAZIP YÖNETTİ

İlk ödülünü aldığı 1979 yapımı "Gül Hasan" filminin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendi.



"Bereketli Topraklar Üzerinde" adlı 1980 yapımı filmin senaryosunu yazan oyuncu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yurt dışına yerleşti.



İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatroyla sinema çalışmalarını sürdüren Kurtiz, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye döndü.



Kurtiz, 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de "Asi" adlı televizyon dizilerinde rol aldı



Balıkesir'in Edremit ilçesi Çamlıbel köyünde 2010'da "Tuncel Kurtiz ve Dostları" adlı televizyon programını yaparak ünlüleri ağırlayan oyuncu, "Hayat" belgeselini de seslendirdi.