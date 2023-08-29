Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2007 yılında Türkiye'ye gelmişti. Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi film ve sinema filminde oynadı.

Rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.



Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

