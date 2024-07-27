Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Daha önce "Dudaktan Kalbe", "Payitaht Abdülhamid", "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarda boy gösteren ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

