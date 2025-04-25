Oyuncu Yavuz Çetin son yolculuğuna uğurlandı

YAVUZ ÇETİN KİMDİR?

Yavuz Çetin, 1960 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Amasya'da uzun yıllar resim öğretmenliaği yapan Çetin, oyunculuğa 1979 yılında 'Fırat' adlı sinema filmiyle başladı. Birçok dizi ve tiyatro oyununda da rol alan Çetin, evli ve 2 çocuk babasıydı.