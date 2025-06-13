Oyuncu Yezdan Kayacan kimdir?

Yezdan Kayacan, 1990 yılında Kastamonu'da doğmuş ve İstanbul’da büyümüş bir tiyatro, seslendirme ve müzik sanatçısıdır. 1999 yılında Saran Stüdyoları’nda seslendirme projeleriyle sanat hayatına başlayan Kayacan, 2005’te solfej ve bas gitar eğitimi alarak Mattamu adlı rock grupta bas gitarist olarak yer aldı. Çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alan Kayacan, ayrıca seslendirme projelerinde yer aldı. Kendi yazdığı şiir ve görsellerle sosyal medyada da sanat çalışmalarını paylaştı.



Eğitim ve Kariyer Gelişimi:



Pera Güzel Sanatlar’ın Tiyatro Hazırlık Bölümü’ne katıldı ve Sumru Yavrucuk’un Afife Jale Sahnesi atölyelerini tamamladı.



Pera Akademi'de çocuklara yaratıcı drama eğitmenliği yaptı.



Ardından burslu olarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve yüksek lisansını burada tamamladı.



Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kayacan bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyordu.