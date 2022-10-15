Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?



Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya geldi.



Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olan Billur Kalkavan’ın annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi vardır. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.



16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun sekreteri olarak çalıştı.



Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu oynadı.



1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2011 yılında reklamalrda reklamında oynadı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.



26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Sevgilisi Buğra Bahadırlı hastalık dönemlerinde ünlü oyuncuya destek oldu. Ünlü oyuncu 15 Ekim 2022’de hayatını kaybetti.