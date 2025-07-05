Oyuncu Julian McMahon hayatını kaybetti

Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted ve Fantastic Four gibi yapımlarında aralarında bulunduğu birçok projede rol alan Julian McMahon yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kelly McMahon, eşinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ancak Florida’nın Clearwater kentindeki evlerinde huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

"EN BÜYÜK ARZUSU NEŞE VE IŞIK SAÇMAKTI"

Açıklamada, "Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok sevdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insana neşe ve ışık saçmaktı" ifadeleri yer aldı.