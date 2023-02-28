Oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti (Kazım Akşar kimdir, kaç yaşındaydı?)

"Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatnı kaybetti.

Akşar'ın vefatı haberini meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Baykal, sosyal medya paylaşımında, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada da, "Meslektaşımız Kazım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" denildi.