Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Zuhal Olcay oldu
Oyuncular Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda sendikanın Genel Başkanı Zuhal Olcay oldu.
Oyuncular Sendikası'nın 5'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
"Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulumuz, Denetleme Kurulumuz ve Disiplin Kurulumuz delegelerimizin oylarıyla belirlendi" notuyla yapılan paylaşımda Oyuncular Sendikası'nın üyeleri belirlendi:
Genel Başkan: Zuhal Olcay
Genel Sekreter : Atilla Gündoğdu
Genel Mali Sekreter : Taner Rumeli
Yönetim Kurulu Üyesi: Gizem Erman Soysaldı
Yönetim Kurulu Üyesi : Arda Kavaklıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi : Cem Yiğit Üzümoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi : Özlem Zeynep Dinsel
Yönetim Kurulu Üyesi : Esin Aslan
Yönetim Kurulu Üyesi : Yasin Yürekli
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