Oyuncular Zihni Göktay ve Ercan Bostancıoğlu'na Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Zihni Göktay ve Ercan Bostancıoğlu, Türk tiyatrosuna katkılarından dolayı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Oyuncular Zihni Göktay ve Ercan Bostancıoğlu'na Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Haberler - Anadolu Ajansı 07.08.2022 - 12:37 | Son Güncelleme : 07.08.2022 - 12:45

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Usta oyuncular Zihni Göktay ve Ercan Bostancıoğlu'na 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği festivalde ödüllendirilen oyuncular, Türk tiyatrosuna yaptıkları katkıdan dolayı onurlandırıldı.

Ercan Bostancıoğlu
Ercan Bostancıoğlu

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen kapanış programında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün elinden alan Zihni Göktay, Büyükçekmece Belediyesine kendisini her fırsatta hatırladıkları için teşekkür ederek, "Eskiler ismiyle müsemma derler, ismi büyük Büyükçekmece evet. Suyuyla İstanbul'u besliyor kültürüyle de İstanbul'u besliyor" dedi.

Ercan Bostancıoğlu ise 50 yıllık Büyükçekmeceli olarak şanslı olduklarını aktararak, Uzun yıllar süren böyle bir festivalin varlığında dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Akgün de iki sanatçıya da Türk tiyatro hayatına yaptıklarını katkılardan dolayı teşekkür etti. Misafir ülkelerden gençlerin geleneksel kostümleri ve ülke bayraklarıyla bir araya geldiği festivalde, dans gösterileri sunuldu. "Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla düzenlenen festival sona erdi.

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