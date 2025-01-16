Oyunculuğa 6 yıl ara vermişti: Renee Zellweger nedenini açıkladı

2010'da Olivier Dahan yönetmenliğindeki Aşk Şarkım (My Own Love Song) filmini çektikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve 2016'da Bridget Jones'un Bebeği'nde ikonik Bridget Jones rolünü yeniden canlandırmak üzere beyazperdeye dönen Renee Zellweger, son röportajında kararının arkasındaki sebebi açıkladı.

Ünlü oyuncu, Vogue'da yayımlanan röportajında; rol arkadaşı Hugh Grant'in sorularını yanıtladı.

"BUNA İHTİYACIM VARDI"

2010-2016'da oyunculuğa ara veren Zellweger, bunu neden yaptığı ile ilgili "Çünkü buna ihtiyacım vardı. Kendi sesimden bıkmıştım" dedi ve ekledi:

"Çalışırken, şöyle diyordum: 'Aman Tanrım, seni dinliyorum. Yine mi üzgünsün, Renee? Aynı duygusal deneyimlerin yeniden canlandırılmasıydı."