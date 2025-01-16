Oyunculuğa 6 yıl ara vermişti: Renee Zellweger nedenini açıkladı
Bridget Jones'un Günlüğü serisinin yıldızı Renee Zellweger, son röportajında oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı.
2010'da Olivier Dahan yönetmenliğindeki Aşk Şarkım (My Own Love Song) filmini çektikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve 2016'da Bridget Jones'un Bebeği'nde ikonik Bridget Jones rolünü yeniden canlandırmak üzere beyazperdeye dönen Renee Zellweger, son röportajında kararının arkasındaki sebebi açıkladı.
Ünlü oyuncu, Vogue'da yayımlanan röportajında; rol arkadaşı Hugh Grant'in sorularını yanıtladı.
"BUNA İHTİYACIM VARDI"
2010-2016'da oyunculuğa ara veren Zellweger, bunu neden yaptığı ile ilgili "Çünkü buna ihtiyacım vardı. Kendi sesimden bıkmıştım" dedi ve ekledi:
"Çalışırken, şöyle diyordum: 'Aman Tanrım, seni dinliyorum. Yine mi üzgünsün, Renee? Aynı duygusal deneyimlerin yeniden canlandırılmasıydı."
"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"
Oyunculuğa ara verdiği süre boyunca epey meşgul olduğunu söyleyen ünlü isim, "Beste yaptım ve uluslararası hukuk okudum. Bir ev inşa ettim, bir çift yaşlı köpeği kurtardım, bir yapım şirketine dönüşen bir ortaklık kurdum, hasta bir arkadaşım kampanya düzenleyerek bağış topladım, ailemle ve vaftiz çocuklarımla çok zaman geçirdim ve köpeklerle ülkeyi dolaştım. Sağlığıma kavuştum" dedi.
"ONUN HİKAYESİ HENÜZ BİTMEDİ"
Şimdilerde Bridget Jones serisinin 4. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Zellweger, karakteri canlandırmak için geri dönmesiyle ilgili "Onu seviyorum. Ve onun hikayesi henüz bitmedi" dedi.
"Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor" filmi, Sevgililer Günü'nde izleyiciyle buluşacak.
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