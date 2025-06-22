Oyuncu Lynn Hamilton hayatını kaybetti

"Sanford and Son", "The Waltons" gibi yapımlarla tanınan ve birçok pembe dizide boy gösteren Lynn Hamilton yaşamını yitirdi. 95 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun vefatını eski menajeri Calvin Carson duyurdu.

Calvin Carson'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; Hamilton, 19 Haziran'da Chicago'daki evinde doğal nedenlerden vefat etti.

Carson, usta oyuncuya "Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek" sözleriyle veda etti.

Mississippi doğumlu Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’da oyunculuk eğitimi aldı. Sinemaya ise 1959 yapımı John Cassavetes filmi “Shadows” ile adım attı. Kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi filmlerde ve birçok pembe dizide rol aldı.