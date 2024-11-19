Oyuncu Paul Teal hayatını kaybetti

"SENİ SONSUZA DEK SEVECEĞİM"

Paul Teal'in nişanlısı Emilia Torello da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana 'benimsin' diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim" ifadelerini kullandı.