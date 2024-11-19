Oyuncu Paul Teal hayatını kaybetti
"One Tree Hill" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Paul Teal, 35 yaşında kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Kısa süre önce “Descendants, The Rise of Red” ve “Lilly” filmlerinde rol alan Paul Teal, 4. evre pankreas kanseri teşhisi aldıktan 7 ay sonra hayatını kaybeti.
"HERKESİN KALBİNE DOKUNDU"
Acı haberi "One Tree Hill" dizisiyle tanınan ünlü oyuncunun menajeri Susan Tolar Walters, şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili aktörümüz ve dostumuz Paul Teal'in vefat haberini en içten üzüntümüzle paylaşıyoruz. Olağanüstü yeteneği ve nazik ruhu, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesin kalbine dokundu. Geride bıraktığı boşluk derinden hissedilecek. Huzur içinde yat sevgili dostum. Seni özleyeceğiz."
"SENİ SONSUZA DEK SEVECEĞİM"
Paul Teal'in nişanlısı Emilia Torello da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana 'benimsin' diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim" ifadelerini kullandı.
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