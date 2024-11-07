"Oz Büyücüsü" filmindeki kırmızı ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor

1939 tarihli "Oz Büyücüsü" filminde Dorothy karakterterinin giydiği ikonik ayakkabılar, sanat eseri olarak nitelendiriliyor. 2005 yılında müzeden çalınan ayakkabılar 2018 yılında FBI tarafından ele geçirilmişti.

13 yıl sonra bulunan Judy Garland'ın giydiği kırmızı ayakkabılar, Heritage Auctions müzayede evi tarafından satışa çıkıyor. Ayakkabıların en az 825 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

13 YIL SONRA BULUNDU



Ayakkabılar, 2005 yılında eski mafya üyesi Terry Jon Martin tarafından Judy Garland Müzesi'nden çalındı. Martin, ayakkabıların gerçek yakut içerdiğini düşünüyordu. Terlikler daha sonra 2018 yılında FBI tarafından bulundu ve ayakkabıların o dönemde 3,5 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

2023 Ekim’de görülen davada hırsız Terry Jon Martin suçunu kabul etti.