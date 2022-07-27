Ozark dizisinin yıldızı Laura Linney Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr 27.07.2022 - 14:44
“Ozark”, “Life of David Gale” ve “The Savages” gibi filmlerle tanınan Amerikalı ünlü oyuncu Laura Linney, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. 30 yıllık kariyeri boyuncu pek çok başarılı yapıma imza atan oyuncu, Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı.
AYNI ROL İLE 3 KERE EMMY ADAYI OLDU
4 Emmy ödülü ve 3 Oscar adaylığı bulunan Linney, son dönemde Netflix yapımı “Ozark” dizisindeki performansıyla öne çıkıyor. Oyuncu, Wendy Byrde rolünde Emmy ödüllerinde 2 kez Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
"SANAT İYİDİR"
Linney, kendisi için düzenlenen törende “Mesleğiniz ve inancınız ne olursa olsun, sanat kendiniz, aileniz ve toplumunuz için iyidir. Herkesi ve her şeyi daha iyi kılar. Bu gerçeği hep benimsemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
LİSTEDEKİ TÜM İSİMLER
Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler...
FİLM SEKTÖRÜ
Vince Vaughn
Bill Pullman
John Waters
Juanita Moore
TELEVİZYON
Jon Favreau
Mindy Kaling
Martin Lawrence
Ralph Macchio
Garrett Morris
MÜZİK
Marc Anthony
Irving Azoff
Sheila E
Lenny Kravitz
Blake Shelton
Charlie Wilson
Jenni Rivera
TİYATRO/CANLI PERFORMANS
Lang Lang
Melba Moore
Pentatonix