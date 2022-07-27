Ozark dizisinin yıldızı Laura Linney Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Altın Küre ve Emmy ödüllü oyuncu Laura Linney, Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı. Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan oyuncu, son dönemde Ozark dizisindeki performansıyla öne çıkıyor.

Ozark dizisinin yıldızı Laura Linney Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr 27.07.2022 - 14:44

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Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

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“Ozark”, “Life of David Gale” ve “The Savages” gibi filmlerle tanınan Amerikalı ünlü oyuncu Laura Linney, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. 30 yıllık kariyeri boyuncu pek çok başarılı yapıma imza atan oyuncu, Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı.

AYNI ROL İLE 3 KERE EMMY ADAYI OLDU

4 Emmy ödülü ve 3 Oscar adaylığı bulunan Linney, son dönemde Netflix yapımı “Ozark” dizisindeki performansıyla öne çıkıyor. Oyuncu, Wendy Byrde rolünde Emmy ödüllerinde 2 kez Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

"SANAT İYİDİR"

Linney, kendisi için düzenlenen törende “Mesleğiniz ve inancınız ne olursa olsun, sanat kendiniz, aileniz ve toplumunuz için iyidir. Herkesi ve her şeyi daha iyi kılar. Bu gerçeği hep benimsemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.


LİSTEDEKİ TÜM İSİMLER

Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler...

FİLM SEKTÖRÜ

Vince Vaughn

Bill Pullman

John Waters

Juanita Moore

 

TELEVİZYON

Jon Favreau

Mindy Kaling

Martin Lawrence

Ralph Macchio

Garrett Morris



MÜZİK

Marc Anthony

Irving Azoff

Sheila E

Lenny Kravitz

Blake Shelton

Charlie Wilson

Jenni Rivera

 

TİYATRO/CANLI PERFORMANS

Lang Lang

Melba Moore

Pentatonix


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