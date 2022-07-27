Ozark dizisinin yıldızı Laura Linney Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

“Ozark”, “Life of David Gale” ve “The Savages” gibi filmlerle tanınan Amerikalı ünlü oyuncu Laura Linney , Şöhretler Kaldırım ı ’nda yıldız sahibi oldu. 30 yıllık kariyeri boyuncu pek çok başarılı yapıma imza atan oyuncu, Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı.

AYNI ROL İLE 3 KERE EMMY ADAYI OLDU



4 Emmy ödülü ve 3 Oscar adaylığı bulunan Linney, son dönemde Netflix yapımı “Ozark” dizisindeki performansıyla öne çıkıyor. Oyuncu, Wendy Byrde rolünde Emmy ödüllerinde 2 kez Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

"SANAT İYİDİR"

Linney, kendisi için düzenlenen törende “Mesleğiniz ve inancınız ne olursa olsun, sanat kendiniz, aileniz ve toplumunuz için iyidir. Herkesi ve her şeyi daha iyi kılar. Bu gerçeği hep benimsemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.





LİSTEDEKİ TÜM İSİMLER



Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler...

FİLM SEKTÖRÜ



Vince Vaughn



Bill Pullman



John Waters



Juanita Moore







TELEVİZYON



Jon Favreau



Mindy Kaling



Martin Lawrence



Ralph Macchio



Garrett Morris







MÜZİK



Marc Anthony



Irving Azoff



Sheila E



Lenny Kravitz



Blake Shelton



Charlie Wilson



Jenni Rivera







TİYATRO/CANLI PERFORMANS



Lang Lang



Melba Moore



Pentatonix





