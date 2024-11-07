Özbekistan dağlarında gizli şehir: Ortaçağ'dan kalma en eski yerlerden biri!

İki bin metre yükseklikteki bu şehirler, dönemin dağlarda gelişen ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Tugunbulak’ın 120 hektarlık alanıyla dönemin en büyük şehirlerinden biri olduğu düşünülüyor. Frachetti, “Bu merkezler, İpek Yolu üzerinde büyük birer etkileşim noktasıydı. Burada hayvanlar, değerli madenler ve diğer kaynaklar ticaretin can damarıydı” dedi.



İlk kazılar, Tugunbulak’ta üç metre kalınlığında toprak duvarlarla çevrili bir yapının yerel demir ustalarının çelik üretimi yaptığı bir fabrika olabileceğini gösteriyor.



Bu buluş, Orta Asya'nın İpek Yolu üzerindeki rolüne dair önemli bilgiler sunarken, gelecek çalışmalarda bölgenin tarihine dair yeni keşiflerin yapılabileceğine işaret ediyor.