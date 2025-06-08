Özcan Deniz'den sürpriz konuk: Mert Demir ile düet yaptı
Şarkıcı Özcan Deniz, dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Mert Demir'i sahnesine konuk eden Deniz, meslektaşıyla düet yaptı.
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, açıklamaları ve sahne performasıyla da adından söz ettiriyor.
Ünlü şarkıcı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Sarıyer'de bir mekanda sahne aldı.
Sürpriz hamlesiyle hayranlarını şaşırtan Deniz, meslektaşı Mert Demir'i sahnesine konuk etti.
"DÖN DESEM" ŞARKISINI SÖYLEDİLER
İkili birlikte "Dön Desem" şarkısını seslendirdi. İkilinin sahnedeki videosu sosyal medyadan paylaşıldı. Özcan Deniz ile Mert Demir'in düeti büyük ilgi gördü.
Öte yandan uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir de kısa bir süre önce kestirdiği saçları ve bıyık bırakmasıyla gündem olmuştu.
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