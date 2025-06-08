Özcan Deniz'den sürpriz konuk: Mert Demir ile düet yaptı

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz , açıklamaları ve sahne performasıyla da adından söz ettiriyor.

Öte yandan uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir de kısa bir süre önce kestirdiği saçları ve bıyık bırakmasıyla gündem olmuştu.