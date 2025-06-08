Özcan Deniz'den sürpriz konuk: Mert Demir ile düet yaptı

Şarkıcı Özcan Deniz, dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Mert Demir'i sahnesine konuk eden Deniz, meslektaşıyla düet yaptı.

Özcan Deniz'den sürpriz konuk: Mert Demir ile düet yaptı

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen , açıklamaları ve sahne performasıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Sarıyer'de bir mekanda sahne aldı.

Sürpriz hamlesiyle hayranlarını şaşırtan Deniz, meslektaşı Mert Demir'i sahnesine konuk etti.

Özcan Deniz'den sürpriz konuk: Mert Demir ile düet yaptı - 1

"DÖN DESEM" ŞARKISINI SÖYLEDİLER

İkili birlikte "Dön Desem" şarkısını seslendirdi. İkilinin sahnedeki videosu sosyal medyadan paylaşıldı. ile Mert Demir'in düeti büyük ilgi gördü.

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Öte yandan uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir de kısa bir süre önce kestirdiği saçları ve bıyık bırakmasıyla gündem olmuştu.

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