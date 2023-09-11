Özdemir Asaf 100. doğum gününde saygı albümüyle anılacak

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden Özdemir Asaf, doğumunun 100. yılında, anısına hazırlanan özel saygı albümüyle yad edilecek. Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, yapımını Pasaj Müzik'in üstlendiği albümde çok sayıda müzisyen, Asaf'ın bestelenen şiirlerini yorumlayacak.

Albüm, rock grubu TNK'nin yorumladığı "Yoz Şarkı" eseriyle 15 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. "Bir kelimeye bin anlam yükleyen" ve "şiiri aza indirgeme sanatının ustası" olarak anılan şair ve yazar Özdemir Asaf, "Lavinia", "Çiçek Senfonisi", "Benden Sonra Mutluluk" ve "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz esere imza attı.



58 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ



Usta edebiyatçı, İstanbul'da 28 Ocak 1981'de 58 yaşındayken hayatını kaybetti ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.



"Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de/Sana hep, hep yeniden başlamak isterim, Sana gitme demeyeceğim/Ama gitme, Lavinia, Yaşamak değil/Beni bu telaş öldürecek ve Yalnızlık paylaşılmaz/Paylaşılsa yalnızlık olmaz" gibi unutulmaz dizeler kaleme alan ve çevresinde nazik ve duygusal biri olarak tanınan usta şairin, bazı eserleri vefatından sonra yayınlandı.



Sanat sanat içindir anlayışını tercih eden Asaf, şiirlerinde gerek içerik gerekse biçim açısından ideoloji, teoloji ve felsefeden uzak kaldı. Şiiri hiçbir zümrenin veya hiç kimsenin etkisinde kalamayacak kadar özgür gören Asaf, bu bağlamda hiçbir akımın etkisinde kalmayarak, kendine has bir üslup oluşturdu.



ESERLERİ



Şiirler: Dünya Kaçtı Gözüme (1955), Sen Sen Sen (1956), Bir Kapı Önünde (1957), Yumuşaklıklar Değil (1962), Nasılsın (1970), Çiçekleri Yemeyin (1975), Ben Değildim (1978), Bugün ve Bugün (1984), Benden Sonra Mutluluk, Çiçek Senfonisi (2008), Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (2012), Yalnızlığa Övgü



Özdeyişler: Yuvarlağın Köşeleri (1961), Yuvarlağın Köşeleri-2 (1988) ,



Öykü: Dün Yağmur Yağacak(1987)



Deneme: Özdemir Asafça (1988)