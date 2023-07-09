Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan kimdir?

Ankara Devlet Konservatuarı'nda 11 yıl süreyle klasık bale ve cecchetti teknik eğitimi alan Aysun Aslan, 1974 yılında Bale Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Balesı'ne katıldı ve Geyvan Mc Millen ile Contemporary dans çalışmaya başladı.



İzzet Öz’ün TRT 1'de yer alan programlarına yaptığı kısa dans gösterilerini 1978'den 1985'e dek sürdüren sanatçı, 1979 yılında İstanbul Devlet Balesi’ne atandı ve ertesı yıl ilk sahne koreografisi Çeşitlemeler’i gerçekleştirdi. Topluluk için yaptığı son eser Ağır Roman 5 yıl repertuarda kaldı.

Los Angeles County Arts’dan davet aldı. Aslan 1989'da, Türkıye’nın ilk profesyonel, özel dans topluluğu Turkuaz Modern Dance Company'yı kurdu. Yurt içi ve yurtdışında sayısız temsil yapan topluluk, Türkiye'de modern dansın yayılmasında ve modern dans topluluklarının kurulmasında öncü oldu.



2010 yılından bu yana Londra'da yaşayan sanatçı, modern dans derslerinin yanı sıra, workshoplar ve söyleşiler gercekleştirmektedir.



2012 yılından itibaren WPUK İngiltere Kadın Platformu ve Shining Ballet, Dance & Performance'da artistik danışmanlık yapmaktadır. Modern dansın Türkiye’de yayılmasında öncü olan Aslan, dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda, dansçı, koreograf, yönetmen ve yapımcı olarak faaliyet göstermiştir. Uzun kariyerine onlarca özgün eser sığdıran sanatçı, sayısız opera, tiyatro, müzikal, konser, album, film, tv dizisi, reklam, fashion show ve geniş boyutlu özel gösteri gerçekleştirmiş, yurtdışında gösteriler yapmıştır.

Sanatçı aynı zamanda şarkı sözu yazmaktadır. 1989 yılında Müzisyen ve Oyuncu Özkan Uğur’la evlenen sanatçının bu evlilikten Alişan adında bır oğlu vardır.

