Özlem Öçalmaz Amadeus'a geri dönüyor

18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan "Amadeus" oyunu, tiyatroseverlerden ilgi görmeye devam ediyor.
Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer’in (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaştığı oyununa Özlem Öçalmaz geri dönüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hamilelik sebebiyle oyuna ara vermek zorunda kalan Özlem Öçalmaz, yeniden "Constanze" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KADROYA DAHİL OLMUŞTU
Öte yandan Öçalmaz'ın ardından "Amadeus"a dahil olan Dilan Çiçek Deniz, 1 sezon boyunca "Constanze" karakterini canlandırdı.
1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği sinema filmiyle Oscar'da En İyi Film ve En İyi Uyarlama dahil olmak üzere toplam 8 dalda adaylık kazanan Amadeus, 4 sezondur tiyatro uyarlamasıyla ülkemizde izleyiciyle buluşuyor.