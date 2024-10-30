Özsoy operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverle buluştu

Besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen eserin librettosu, Münir Hayri Egeli tarafından Mustafa Kemal Atatürk ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak yazıldı.

Konserde İDOB Orkestrasını Hasan Niyazi Tura, koroyu ise Anıl Aydın yönetti.