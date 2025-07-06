Ozzy Osbourne sahnelere veda etti: Rock müziğin efsaneleri bir arada

Geçmişi hakkında her zaman şeffaf olmayı tercih eden sanatçı, 2002'de Daily Mirror'a verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını söylemişti. Fiziksel ve cinsel tacize uğrayan Osbourne ayrıca disleksi ve zorbalıkla mücadele etti. 14 yaşına geldiğinde ise Osbourne alkol ve uyuşturucuda teselli aradı. Şarkıcı, "Kafam açıklayamadığım karanlık, depresif, bulanık düşüncelerle doluydu." demişti.

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, siyah bir tahtta otururarak şarkı söyledi. Sanatçı, Birmingham'da gerçekleşen unutulmaz konserde "Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalpten teşekkür ederim." dedi.

Ozzy Osbourne ve Black Sabbath son kez aynı sahnede buluştu. 40 binden fazla müzikseverin bir araya geldiği "Back to The Beginning" adlı konserde Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, ve Steven Tyler da performans sergiledi.

GRUPTAN ATILDI

70'li yıllarda Black Sabbath grubunun üyesi olarak ün kazanan Osbourne, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gruptan atılmıştı.

Osbourne, 2023 yılında Rolling Stones'a verdiği röportajda birçok arkadaşının hayatını bağımlılık yüzünden kaybettiğini söylemiş ve "Çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim." diye eklemişti.

Osbourne, daha sonra eşi Sharon Osbourne ve gitarist Randy Rhoads'un da teşvikiyle solo kariyerine adım attı. Ancak her şey trajik bir kazayla tepetaklak oldu.