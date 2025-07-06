Ozzy Osbourne sahnelere veda etti: Rock müziğin efsaneleri bir arada
Black Sabbath, Ozzy Ozbourne'un son konserinde bir araya geldi. Parkinson hastalığıyla mücadele eden sanatçı, yaşadığı kayıplar ve geçirdiği kazalarla akıllarda yer etti.
Ozzy Osbourne ve Black Sabbath son kez aynı sahnede buluştu. 40 binden fazla müzikseverin bir araya geldiği "Back to The Beginning" adlı konserde Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, ve Steven Tyler da performans sergiledi.
Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, siyah bir tahtta otururarak şarkı söyledi. Sanatçı, Birmingham'da gerçekleşen unutulmaz konserde "Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalpten teşekkür ederim." dedi.
Osbourn, 20 yıl sonra ilk kez orijinal Sabbath kadrosuyla birlikte sahnedeydi.
ÇOCUKKEN İSTİSMAR EDİLDİ
Geçmişi hakkında her zaman şeffaf olmayı tercih eden sanatçı, 2002'de Daily Mirror'a verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını söylemişti. Fiziksel ve cinsel tacize uğrayan Osbourne ayrıca disleksi ve zorbalıkla mücadele etti. 14 yaşına geldiğinde ise Osbourne alkol ve uyuşturucuda teselli aradı. Şarkıcı, "Kafam açıklayamadığım karanlık, depresif, bulanık düşüncelerle doluydu." demişti.
GRUPTAN ATILDI
70'li yıllarda Black Sabbath grubunun üyesi olarak ün kazanan Osbourne, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gruptan atılmıştı.
Osbourne, 2023 yılında Rolling Stones'a verdiği röportajda birçok arkadaşının hayatını bağımlılık yüzünden kaybettiğini söylemiş ve "Çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim." diye eklemişti.
Osbourne, daha sonra eşi Sharon Osbourne ve gitarist Randy Rhoads'un da teşvikiyle solo kariyerine adım attı. Ancak her şey trajik bir kazayla tepetaklak oldu.
UÇAK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
1982 yılında Rhoads'un ve turne ekibinin bulunduğu uçak, yere yakın uçarken şarkıcının turne otobüsüne çarptı. Uçağın içindeki herkes hayatını kaybederken Osbourne, yakın arkadaşı ve gitaristi Rhoads'un ölümüyle sarsıldı.
Sharon Osbourne, eşinin yaşadığı büyük kayıpla ilgili "Ozzy bugün bile hala suçlu hissediyor. 'Uyanık olsaydım, onun uçağa binmesine asla izin vermezdim' diyor." ifadelerini kullanmıştı. Osbourne "Randy Rhoads'un öldüğü gün, benim de bir yanım öldü." demişti.
Öte yandan 2003'te evinin bahçesinde ATV kullanırken kaza geçiren Osbourne, köprücük, sekiz kaburga ve ensesinde bir omurunu kırmıştı.
HASTALIĞI YÜZÜNDEN SAHNELERİ BIRAKTI
2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, “Evde benimle çalışan bir antrenörüm var. Ağırlık kaldırıyorum, bisiklete biniyorum'' sözleriyle tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulamıştı.
BBC'nin haberine göre, solo kariyerinden 5 şarkı çaldıktan sonra Ozzy'ye dün akşam sahnede Sabbath grubundaki arkadaşları TonyIommi, Geezer Butler ve Bill Ward eşlik etti.
"Heavy Metal Live Aid" adı verilen yıldızlarla dolu gösteriden elde edilen gelir hayır kurumlarına bağışlanacak. James Hetfield konser esnasında "Sabbath olmasaydı Metallica olmazdı." dedi. Guns N' Roses grubu ise Sabbath'ın 1978 tarihli "Never Say Die" şarkısını seslendirdi
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