Ozzy Osbourne sahnelere veda etti: Rock müziğin efsaneleri bir arada

Ozzy Osbourne ve Black Sabbath son kez aynı sahnede buluştu. 40 binden fazla müzikseverin bir araya geldiği "Back to The Beginning" adlı konserde Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, ve Steven Tyler da performans sergiledi.

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, siyah bir tahtta otururarak şarkı söyledi. Sanatçı, Birmingham'da gerçekleşen unutulmaz konserde "Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalpten teşekkür ederim." dedi.

Osbourn, 20 yıl sonra ilk kez orijinal Sabbath kadrosuyla birlikte sahnedeydi.

ÇOCUKKEN İSTİSMAR EDİLDİ

Geçmişi hakkında her zaman şeffaf olmayı tercih eden sanatçı, 2002'de Daily Mirror'a verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını söylemişti. Fiziksel ve cinsel tacize uğrayan Osbourne ayrıca disleksi ve zorbalıkla mücadele etti. 14 yaşına geldiğinde ise Osbourne alkol ve uyuşturucuda teselli aradı. Şarkıcı, "Kafam açıklayamadığım karanlık, depresif, bulanık düşüncelerle doluydu." demişti.