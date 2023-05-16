Pablo Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı

Söz konusu olan tabloda, Paris'teki ünlü bir mekanda dans eden insanlar resmediliyor. Üç kişinin oturduğu masadaki köpeği fark eden uzmanlar, siyah boya ile köpeğin üzerinin kapatıldığını belirtti.

X-ray ışınları kullanılarak köpeğin gerçekte nasıl göründüğüne dair detaylara ulaşan uzmanlar, sanatçının tabloda başka değişiklikler yaptığını da vurguladı.