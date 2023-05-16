Pablo Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı

Tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biri olarak anılan Pablo Picasso'nun ilk eserlerinden biri şu sıralar yeniden gündemde. Sanatçının "Le Moulin de la Galette” adlı tablosunu detaylı bir şekilde inceleyen ünlü Guggenheim Müzesi, tabloya gizlenmiş bir köpeği ortaya çıkardı.
New York'taki müze, sanatçının ilk eserlerinden biri olan bu tabloda kırmızı kurdele takmış bir köpeğin yer aldığını açıkladı. "Young Picasso in Paris" adlı sergiyi görücüye çıkaran müze, sanatçının 10 tablosunu ve çizimlerini sanatseverlerle buluşturuyor.
Söz konusu olan tabloda, Paris'teki ünlü bir mekanda dans eden insanlar resmediliyor. Üç kişinin oturduğu masadaki köpeği fark eden uzmanlar, siyah boya ile köpeğin üzerinin kapatıldığını belirtti.
X-ray ışınları kullanılarak köpeğin gerçekte nasıl göründüğüne dair detaylara ulaşan uzmanlar, sanatçının tabloda başka değişiklikler yaptığını da vurguladı.