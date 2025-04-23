Pamela Anderson sahnelere dönüyor

Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü oyuncu Pamela Anderson yıllar sonra sahnelere geri dönüyor.

Pamela Anderson sahnelere dönüyor

Geçtiğimiz yıl The Last Showgirl filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Pamela Anderson, Tennessee Williams'ın Camino Real adlı oyunuyla sahnelere dönüyor.

57 yaşındaki Anderson, Chicago müzikaliyle ilk kez Broadway sahnesine adım atmıştı.

Williamstown Festivali'nde sahneye çıkmaya hazırlanan yıldız, oyunda Nicholas Alexander Chavez'le başrolleri paylaşacak.

Pamela Anderson'ın sıradaki projesi belli oldu

Pamela Anderson'ın sıradaki projesi belli oldu

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