Pamela Anderson sahnelere dönüyor
Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü oyuncu Pamela Anderson yıllar sonra sahnelere geri dönüyor.
Geçtiğimiz yıl The Last Showgirl filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Pamela Anderson, Tennessee Williams'ın Camino Real adlı oyunuyla sahnelere dönüyor.
57 yaşındaki Anderson, Chicago müzikaliyle ilk kez Broadway sahnesine adım atmıştı.
Williamstown Tiyatro Festivali'nde sahneye çıkmaya hazırlanan yıldız, oyunda Nicholas Alexander Chavez'le başrolleri paylaşacak.
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