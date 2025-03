David Hasselhoff'un eski eşi Pamela Bach evinde ölü bulundu

Kara Şimşek yıldızı David Hasselhoff’un eski eşi oyuncu Pamela Bach evinde ölü bulundu. Bach'ın hayatına son verdiği bildirildi. Sahil Güvenlik dizisiyle tanınan Bach ile Hasselhoff, çekişmeli şekilde boşanmıştı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, önceki gün hayata veda eden Bach'ın ölümünün intihar olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. 62 yaşındaki Bach'ın, 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulunduğu açıklandı. Yetkililer, evde bir intihar notu bulunmadığını belirtti.

PAMELA BACH KİMDİR?

Bach, The Young And The Restless, Cheers, T.J. Hooker gibi şovlarda yer aldı ve Hasselhoff ile Knight Rider (Kara Şimsek) dizisinin setinde tanıştı. İkili daha sonra popüler cankurtaran dizisi Baywatch'ta rol aldı.

Bach ve Hasselhoff Aralık 1989'da evlendi ve çiftin Taylor ve Hayley adında iki kız çocuğu bulunuyor. Hasselhoff, Ocak 2006'da Bach'a boşanma davası açtı ve Bach, Hasselhoff'u kendisini şiddet uygulamakla suçlamıştı.

2018'de David Hasselhoff, model Hayley Roberts ile evlendi.