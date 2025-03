Pamela Anderson'ın sıradaki projesi belli oldu

Ünlü isim, Kornel Mundruczo'nun yöneteceği "Place to Be" filminin kadrosuna katıldı. Ellen Burstyn ve Taika Waititi'nin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimleri, Avustralya'nın Sidney kentinde başladı.

"Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle ünlenen Pamela Anderson'ın "The Last Showgirl" ile sektöre dönüşünün ardından yeni projesi belli oldu.

"ONUNLA ÇALIŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Pamela Anderson'ın filmin kadrosuna katılmasıyla ilgili Deadline'a konuşan Kornel Mundruczo, şu ifadeleri kullandı:

"Pamela'yı çok seviyorum. O, çok yönlü bir oyuncu ve en son 'The Last Showgirl'deki performansı inanılmazdı. Büyük bir cesaretle oynadı ve onunla çalışacağım için çok heyecanlıyım."

FİLMİN KONUSU

"Place to Be" filminin Chicago’dan New York’a uzanan hikayesinde; kaybolan bir yarış güvercinini evine geri getirmeye çalışan, katı kuralları olan Brooke (Ellen Burstyn) ile kafa karışıklığı yaşayan boşanmış Nelson’ın (Taika Waititi) yaşadıklarına odaklanılıyor.