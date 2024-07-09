Gişe rekortmeni film serileri kontrol eden Hollywood'un en köklü stüdyolarından Paramount, Skydance'a satılıyor. Aylardır süren görüşmeler sonucunda Skydance Media, Paramount Global'in devralınması için 8 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

7 ay süren uzun müzakereler sonunda varılan anlaşma; CBS, Nickelodeon, Paramount Pictures'ın 1980'lerden bu yana ilk kez yeni ellere geçmesi anlamına geliyor. Paramount aynı zamanda Paramount+ hizmetini ve "Top Gun", "Transformers", "Mission: Impossible" gibi film serilerini kontrol ediyor. Şirketler, anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor.



Stüdyo, aralarında Godfather, Star Trek ve Mission: Impossible serilerinin de bulunduğu pek çok hit filme imza attı.