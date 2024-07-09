Paramount, Skydance'a satılıyor

Top Gun: Maverick, Transformers gibi filmlere imza atanv ve Hollywood'un en eski şirketlerinden biri olan Paramount, Skydance'a satılıyor.

Paramount, Skydance'a satılıyor

Gişe rekortmeni film serileri kontrol eden Hollywood'un en köklü stüdyolarından Paramount, Skydance'a satılıyor. Aylardır süren görüşmeler sonucunda Skydance Media, Paramount Global'in devralınması için 8 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

7 ay süren uzun müzakereler sonunda varılan anlaşma; CBS, Nickelodeon, Paramount Pictures'ın 1980'lerden bu yana ilk kez yeni ellere geçmesi anlamına geliyor. Paramount aynı zamanda Paramount+ hizmetini ve "Top Gun", "Transformers", "Mission: Impossible" gibi film serilerini kontrol ediyor. Şirketler, anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor.

Stüdyo, aralarında Godfather, Star Trek ve Mission: Impossible serilerinin de bulunduğu pek çok hit filme imza attı.

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