Tolga Yeter’in yönettiği, Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel’in rol aldığı "Paraya Hayır" oyununun gala gösterimi yapıldı.



Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan tek perdelik eser, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu.



Gösterimin ardından sahneye çıkan oyunun Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, izleyicilere teşekkür ederek, "Bizlerle beraber olmanız çok değerli. Bu akşam Şehir Tiyatrolarından ustalarım, arkadaşlarım, sanatçı kardeşlerim, dostlarımız burada. Bu dönemde, tiyatroyla dayanışma içinde olmak, müthiş bir duygu. Hepinize tiyatrom ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.



ZİHNİ GÖKTAY SAHNE ÖZLEMİ İÇİNDE



Eseri izleyenler arasında yer alan usta oyuncu Zihni Göktay da çok önemli bir gece olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"3 senedir tiyatro yapmıyorum. Bunun özlemi içindeyken birden bire burada yepyeni bir tiyatronun açılışına davet ettikleri için çok memnun oldum. İstanbul'un yeni bir tiyatro salonuna kavuşmasından da çok duygulandım. Ayrıca baba yadigarı olan Uygur kardeşlerin bir parçası olan ve benim de eski genel sanat yönetmenim Süha Uygur'un beni böyle bir geceye davet etmesinden ayrıca çok mütehassıs oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, yavrularıma, onların hepsi benim evladım. Hatta torunum yaşında olan da var. Hepsini, kutluyorum. Tolga Yeter; 'Artık yeter.' demiyorum. Yola devam. Güzellikler sizinle olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Sağ olun."

ÜNLÜ İSİMLER İZLEDİ



Usta oyuncular Halil Ergün, Parla Şenol, Bennu Yıldırımlar, İpek Tanrıyar, Suavi Eren, Naşit Özcan, Hilmi Zafer Şahin, Bora Severcan ve Behzat Uygur'un da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim oyunu izledi.



Fransız yazar Flavia Coste'nin kaleme aldığı oyunun konusu kısaca şöyle:



"Claire ve kocası Richard'ın evine, Richard'ın annesi Rose ile yakın arkadaşı Etienne konuk olur. Richard mimardır. Etienne, emekliler için "Kazıklı Evler" projesini hazırlayan Richard'a, projenin kabul görmediğini açıklar. Richard ise lotodan 162 milyon avro değerindeki büyük ikramiyeyi kazandığını ancak parayı kabul etmeyeceğini anlatır. Paranın toplumu zehirleyici ve huzuru kaçırıcı bir şey olduğunu savunan Richard, insanların mutluluğu parada bulacaklarını sanmalarının, tüm felaketlerin tek nedeni olduğunu ileri sürer. Ona göre hayatta tek mutluluk sevginin varlığıdır ve sevgiyi yakalamaktır. Nitekim dünyada her türlü kötülüğün ve hatta savaşların bile nedeni paradır."