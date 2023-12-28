Parazit filmi yıldızı Lee Sun-kyun kimdir, neden öldü?

LEE-SUN-KYUN KİMDİR?



Lee, Güney Kore'nin başkenti Seul'de doğdu. Kariyerine müzikal tiyatroda başlayan Lee, uzun yıllar televizyonda küçük ve yardımcı rolleri üstlendi. Tek bölümlük hikâyelerin anlatıldığı KBS kanalının Drama City ve MBC kanalının Best Theater projelerinde başrol olarak yer almaya başlamasıyla durum değişti. Best Theater projelerinden Taereung National Village bölümünde yönetmen Lee Yoon-jung ile çalıştı ve bu sayede yönetmenin çektiği dizilerden Coffee Prince'de yer aldı. 2007 yılında yayımlanan dizileri Coffee Prince ve Behind the White Tower ona popülerliği getirdi. Daha sonra Pasta (2010), Golden Time (2012) ve My Mister (2018) dizilerinde yer aldı.



Bu arada beyazperdede Paju (2009) filmindeki rolüyle İspanya'daki Las Palmas de Gran Canaria Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Lee, daha sonra olumlu eleştiriler alan, gizem ve gerilim türündeki film Helpless'ta (2012), romantik komedi türünde All About My Wife'ta ve suç ile kara komedi türünde Zorlu Gün (2014) filminde yer aldı. Yönetmen Hong Sang-soo'nun çektiği sanat filmleri Night and Day (2008), Oki's Movie (2010) ve Nobody's Daughter Haewon'da (2013) yer aldı. 2019 yılında Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit'te oynadı.23 Mayıs 2009'da yedi yıllık kız arkadaşı oyuncu Jeon Hye-jin ile evlendi. Bu evlilikten 25 Kasım 2009 ve 9 Ağustos 2011'de iki oğlu oldu.