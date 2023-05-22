Parfümane Koku Müzesi tarihe ışık tutuyor

Müzenin kurucusu Kantarcı, üniversite sonrası akademik çalışmalar yaparken antika eserlere ilgi duyduğunu belirterek, son 35 yılda farklı ülkelerden topladığı 10 bini aşkın parfüm şişesi ile koleksiyonu oluşturduğunu söyledi. Dünyada 50'yi aşkın parfüm müzesi olduğunu aktaran Kantarcı, yıllar içinde topladığı ürünlerle müzeyi açtıklarını dile getirerek, "Bir koku müzesini İstanbul'a, Türkiye'ye kazandırmak benim için bir ideal oldu" diye konuştu.



Bekir Kantarcı, ziyaretçilere koku tarihini ve koku ham maddelerini örneklerle anlattıklarının altını çizerek, "Osmanlı dönemi kokuculuğundan günümüze, Cumhuriyet dönemi, Osmanlı'nın son döneminin ilginç koku çalışmalarını, Osmanlı saray kokuculuğunu ve bütün bu süreci tarihi bilgilerle dönem dönem burada yansıtmaya çalıştık. Tabii bunları yaparken 3 yıllık bir akademik süreç de geçirdik. Özellikle bu konuda uzman hocalarımızdan, kaynak eserlerden bilgiler derleyerek İngilizce, Türkçe metinler yazdık" dedi.

Kantarcı, müze kurmanın ciddi emek ve uzun bir süreç gerektirdiğinin altını çizerek, müzeyi geliştirmeye ve eksikleri tamamlamaya devam ettiklerini ifade etti. Osmanlı'da ilk kez yerli parfüm ve kolonya üreten Ahmet Faruki'nin atölyesinden kalan damıtma aletleriyle Osmanlı'nın ilk kokucularından Hasan Şevki'den kalan parfüm ve kolonya şişelerinin müzede görülebileceğini sözlerine ekleyen Kantarcı, 1800'lerden kalan Beykoz işi koku şişelerinin de müzede sergilendiğini aktardı. Müze, ziyaretçilerini parfüm sanatının tarihi, eski usul üretim yöntemleri, orijinal hammaddeler, koku aileleri, özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra parfüm koleksiyonları ile de tarihteki ikonik dönemleri ve kokuları yeni nesillerle buluşturmayı hedefliyor.