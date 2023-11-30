Orhan Gencebay, Nükhet Duru, Yonca Evcimik ve Yansı'nın müzikleriyle yeniden yorumlanan Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali, 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından hazırlanan gösteride görmeyen oyuncu gençler de sahne alacak.



Bilet satışından elde edilen gelir, görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacak. Haldun Dormen'in kaleme aldığı müzikalin yönetmenliğini Yeliz Yalçın üstlendi.

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