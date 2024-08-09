Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde yıldızlar geçidi

Paris Olimpiyatları 11 Ağustos'da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek. Variety'nin haberine göre, dünyaca ünlü müzisyenler kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza atacak. Son albümü "Hit Me Hard and Soft" ile müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcı Billie Eilish'in sahne alacağı tahmin ediliyor. Paris Olimpiyatları'nı bu yıl yakında takip eden Snoop Dog ve Amerikalı rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers da sahne alması planlanan isimler arasında. Sanatçılar, Olimpiyatlar'a Los Angeles'tan bağlanacak. Los Angeles'taki konserleri esnasında, müzisyenlerin önceden kaydedilmiş performansları da yayınlanacak.

Grammy Ödülleri ve CBS'in 2021 "Adele: One Night Only" özel bölümünün yapımcısı olan Ben Winston, kapanış töreninin Fransız yapımcılarıyla birlikte çalışıyor.



TOM CRUISE'UN GİZEMLİ ŞOVU



Öte yandan, Tom Cruise'un Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şaşırtıcı bir gösteriye imza atacağı ortaya çıktı. Olimpiyat Oyunları 2028 yılında, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi şehre teslim edileceği sırada, Cruise Fransa Stadyumu'nun tepesinde gösterisine başlayacak ve stadyumun sahasına iniş yapacak. Olimpiyat yayını daha sonra Cruise'un Olimpiyat bayrağını Fransa'dan Los Angeles'a getirmek için uçakla bir sonraki durağına gidişini gösteren iki dakikalık önceden kaydedilmiş bir bölüme geçecek.



Ardından aktör, uçaktan atlayıp Hollywood tabelasına inecek.