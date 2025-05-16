Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox oyunculuğa geri dönüyor
80’li yıllarda hafızalara kazınan Geleceğe Dönüş serisinde canlandırdığı Marty McFly karakteriyle ünlenen Michael J. Fox oyunculuğa yıllar sonra geri dönüyor.
Geleceğe Dönüş film serisinin yıldızı Michael J. Fox yıllar sonra ilk kez bir projede yer alacak. Deadline'ın haberine göre, aktör Shrinking adlı dizinin 3. sezon kadrosuna dahil oldu.
5 Emmy ödüllü oyuncu, Jason Segel ile Harrison Ford'un başrollerini paylaştığı diziye konuk olacak. Shrinking dizisi Emmy ve Sag Ödülleri'nde aday gösterilmişti.
"Geleceğe Dönüş" (Back To The Future) üçlemesiyle tanınan ünlü oyuncu, henüz 29 yaşındayken teşhis edilen Parkinson hastalığıyla mücadeleye devam ediyor.
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