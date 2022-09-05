Parkinson teşhisi konulan Lars von Trier yönetmenliğe ara veriyor

Melankoli, Karanlıkta Dans ve Deccal gibi filmleriyle tanınan 66 yaşındaki Danimarkalı yönetmen Lars von Trier’e geçtiğimiz aylarda Parkinson teşhisi konmuştu.

79. Venedik Film Festivali'ne görüntülü konuşma ile katılan yönetmen, son filmi The Kingdom Exodus hakkında konuşurken teşhis konulmadan önce de bazı semptonlara sahip olduğunu açıkladı. Trier, "Bu, yönetmen olarak istediğim standardı karşılayamadığım anlamına geliyor çünkü hastaydım. Oyuncular için üzücü bir durumdu ama bence iyi iş çıkardılar” ifadelerini kullandı.

