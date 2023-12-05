Parlayan Yıldızlar İş Sanat sahnesinde buluştu

İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde arpist Lidya İpek Keskin ve piyanist Sezgin Güngörmez sahne aldı. Aralık ayının ikinci Parlayan Yıldızlar konseri 18 Aralık Pazartesi saat 20.30'da Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık'ın (viyolonsel) konserleriyle devam edecek.

2008 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ege Dikbıyık, viyolonsel eğitimine 2018 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Aynı yıl, İtalya'nın Parma şehrinde düzenlenen III. Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları kapsamında Giovanni Sollima'nın konuk olduğu Gençlik Viyolonsel Orkestrası'nda yer aldı. 2020 yılında VII. Uluslararası Caspi Art Sanat Yarışması'nda C Kategorisi Birincilik Ödülü, I. CAKA Müzik Yarışması'nda Yaylı Çalgılar C Kategorisi İkincilik Ödülü ve I. Doğan Cangal Ulusal Viyolonsel Yarışması'nda da Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı. Eğitimine halen Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden genç sanatçının konser repertuvarında Dimitri Shostakovich ve Karl Davydov'un eserleri yer alıyor.

